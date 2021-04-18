Очередное падение Ethereum и Bitcoin обернулось для инвесторов убытками на 10 миллиардов долларов
Рост криптовалютного рынка в последние несколько недель в очередной раз стал причиной чрезмерного оптимизма инвесторов. Некоторые участники рынка начали давать предсказания относительно роста курса Bitcoin вплоть до 100 000$ уже в самое ближайшее время, что заставило менее опытных трейдеров открыть множество длинных позиций в самых популярных цифровых валютах, часть которых пришлась на рынок маржинальной торговли с кредитными плечами.
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Однако, вопреки прогнозам "экспертов", цена цифрового золота не смогла добраться даже до 65 000$, а очередная волна коррекции спровоцировала крупных держателей избавится от части своих сбережений, что обвалило курсы наиболее популярных криптовалют на 10-15%. Всего за пару часов цена Биткоина упала с 60 до 51 тысячи долларов за 1 BTC, вызвав рекордную волну принудительных ликвидаций длинных позиций, которая обернулась для доверчивых трейдеров колоссальными убытками почти на 10 миллиардов долларов.
Самые большие потери понесли держатели позиций в Bitcoin (5 миллиардов долларов) и Ethereum (1.1 миллиарда долларов). Остальные убытки разделили между собой держатели других крупных валют из топ-10 по рыночной капитализации: Binance Coin, XRP, Polkadot, Cardano и Litecoin.
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