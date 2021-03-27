В сети Эфира совершена первая транзакция без участия майнеров - первый шаг на пути к Ethereum 2.0
В данный момент сеть криптовалюты Ethereum находится в пограничном состоянии между двумя алгоритмами консенсуса, также именуемом фазой Eth 1.5. В её рамках сосуществуют два механизма проведения транзакциий: Proof of Work, использующий для валидации вычислительные мощности майнеров и Proof of Stake, передающий контроль над записью новых блоков в блокчейн владельцам крупных Ethereum-депозитов (для того, чтобы стать валидатором, необходимо заблокировать в сети 2.0 не менее 32 монет Eth).
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Конечным итогом данной фазы существования криптовалюты станет слияние сетей Eth1 и Eth2 с последующим постепенным сокращением роли майнеров до нуля. И о первом важном шаге на этом пути уже сообщила Австралийская компания Sigma Prime, разработавшая клиент Ethereum Lighthouse. Представители фирмы заявили в своём аккаунте социальной сети twitter, что ими была осуществлена первая в мире транзакция слияния, в валидации которой вообще не участвовали GPU-майнеры.
Но вместе с тем, Sigma Prime отмечают, что до полного перехода на более энергоэффективный Ethrereum 2.0 на базе PoS разработчикам предстоит выполнить немалый объём работы, а текущее достижение просят воспринимать как первую ласточку грядущих перемен. По подсчётам фирмы сеть на PoS будет потреблять на 99.98% меньше электроэнергии чем сейчас.
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