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Стремительный рост курса первой криптовалюты не замедляется уже который день подряд. Сегодня котировки актива достигли уровня в 55 000$ за монету, чему помогли серьёзные инвестиции в Биткоин от компании MicroStrategy. За последние месяцы фирма вложила в цифровое золото сумму в 1.65 миллиарда долларов. Общая капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов США.

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Подобные новости позитивно сказываются на курсах популярных альткоинов: цена Ethereum вплотную приблизилась к 2000$ за 1 ETH, солидно прибавили в цене Polkadot, Litecoin и Chainlink, а главным рекордсменом по темпам роста стал токен биржи Binance BNB, за неделю прибавивший 128% к своей стоимости. Это позволило ему занять третью строчку рейтинга CoinMarketCap по общей капитализации актива.

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На этом фоне совершенно логичным выглядит продолжение роста цен на популярные графические адаптеры серий NVIDIA RTX 3000 и AMD Radeon RX 6000, ведь майнеры готовы покупать их даже по ценам, в три раза превышающим рекомендованные, Но увеличение стоимости затронуло не только топовые модели: розничные продавцы подняли цены даже на старые карты GTX 1050Ti, абсолютно бесполезные в добыче Эфира и кране посредственные в игровых задачах. Ценники этих морально устаревших GPU сейчас приближаются к 20 тысячам рублей за карту (согласно данным Яндекс Маркет).