Курс Bitcoin достиг 55 000$, а Ethereum приблизился к 2000$ - цены GTX 1050Ti близки к 20 000 рублей
Стремительный рост курса первой криптовалюты не замедляется уже который день подряд. Сегодня котировки актива достигли уровня в 55 000$ за монету, чему помогли серьёзные инвестиции в Биткоин от компании MicroStrategy. За последние месяцы фирма вложила в цифровое золото сумму в 1.65 миллиарда долларов. Общая капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов США.
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Подобные новости позитивно сказываются на курсах популярных альткоинов: цена Ethereum вплотную приблизилась к 2000$ за 1 ETH, солидно прибавили в цене Polkadot, Litecoin и Chainlink, а главным рекордсменом по темпам роста стал токен биржи Binance BNB, за неделю прибавивший 128% к своей стоимости. Это позволило ему занять третью строчку рейтинга CoinMarketCap по общей капитализации актива.
На этом фоне совершенно логичным выглядит продолжение роста цен на популярные графические адаптеры серий NVIDIA RTX 3000 и AMD Radeon RX 6000, ведь майнеры готовы покупать их даже по ценам, в три раза превышающим рекомендованные, Но увеличение стоимости затронуло не только топовые модели: розничные продавцы подняли цены даже на старые карты GTX 1050Ti, абсолютно бесполезные в добыче Эфира и кране посредственные в игровых задачах. Ценники этих морально устаревших GPU сейчас приближаются к 20 тысячам рублей за карту (согласно данным Яндекс Маркет).
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