Стала известна дата релиза Radeon RX 6700XT, но приобрести карту смогут лишь единицы пользователей
В сети уже довольно долго циркулировали слухи о запуске видеокарт AMD Radeon RX 6700 в марте текущего года, но до сих пор никаких конкретных дат никто не называл. Теперь же издание Videdeocardz.com со ссылкой на Twitter-аккаунт Cowcotland сообщает, что старт продаж конкурента RTX 3060 Ti намечен на 18 марта.
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Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT станет перым продуктом компании с графическим чипом Navi 22 на борту. Этот GPU среднего класса будет иметь 40 вычислительных блоков и 2560 потоковых процессоров, а в качестве видеобуфера выступят 12 ГБ памяти GDDR6 с шиной 192 бит и 128MB Infinity Cache.
Она могла бы стать очень распространённым графическим адаптером среднего ценового сегмента, но реалии 2021 года таковы, что далеко не все желающие смогут заполучить новинку в свои руки. Согласно информации от Cowcotland, запасы видеокарт на старте будут очень ограничены. Учитывая этот факт, а также аномальный интерес к видеокартам со стороны майнеров и перекупщиков можно сделать вывод, что нас ждёт очередной фиктивный запуск продукта.
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