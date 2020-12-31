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После незначительной коррекции до 25 880$ курс первой криптовалюты возобновил свой рост и поставил новый исторический рекорд на отметке в 29 300$. Всего за неделю стоимость актива увеличилась почти на 25%. Не отстаёт и вторая по популярности криптовалюта Ethereum. Её рост составил впечатляющие 28% за неделю, позволив эфиру преодолеть рубеж в 750$ за 1 ETH.

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В целом, все валюты из топ-10 рейтинга coinmarketcap продемонстрировали позитивную динамику. Litecoin прибавив 21.79% к стоимости за неделю, Bitcoin Cash - 25.90%, а DeFi-токен Polkadot - немалые 68.36%.

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Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рост курсов ключевых криптовалют продолжится и в 2021 году. И это не самые лучшие новости для простых геймеров и любителей компьютерного железа, ведь рост доходности домашнего майнинга обязательно приведёт к повышенному спросу на видеокарты, количество которых в рознице и так ограничено из-за проблем с пандемией. Всё это может вызвать существенный рост цен на дефицитный товар, который мы уже могли наблюдать в начале 2018 года.

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