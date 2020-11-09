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Выход новых видеокарт и процессоров всегда сопровождается большим ажиотажем и повышенным интересом к новинкам со стороны общественности, но на деле позволить себе самое свежее железо может лишь очень ограниченный круг людей. Большинство же использует в своих сборках более доступные комплектующие, о чём красноречиво свидетельствуют данные ежемесячного отчёта Steam Hardware Survey за октябрь.

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Самой популярной видеокартой среди пользователей Steam всё ещё остаётся поистине народная GeForce GTX 1060 с 10.90% от общего числа пользователей, а в топ-5 находятся сразу четыре представителя легендарной архитектуры Pascal: GTX 1050, 1050 Ti, 1060 и 1070.

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А вот у более свежих карт RTX 2000 дела обстоят далеко не так радужно: совокупное количество их пользователей всего 11,30%, что примерно равно числу обладателей одной лишь GTX 1060. Стоит отметить, что Steam считает за одну карту варианты GTX 1060 с 3 и 6Gb видеопамяти, но даже так её результаты впечатляет. Если же смотреть по производителям, то абсолютное большинство клиентов Steam предпочитают видеоадаптеры от Nvidia (74.29%). AMD на данный момент довольствуется лишь скромной долей в 16.08%, а владельцы адаптеров от Intel и вовсе сосавляют всего 9.51%.

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А вот с центральными процессорами всё не так однозначно. В этой сфере AMD продолжает уверенно теснить Intel, отвоевав больше четверти рынка (25.74%). 4-ядерники всё ещё составляют большинство CPU, но 6 и 8-ядерные решения продолжают укреплять свои позиции.

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Самым популярным разрешением экрана продолжает оставаться 1920x1080 пикселей (так играют 65.67% пользователей), а переходить на более высокие разрешения геймеры пока что не торопятся. Так, продвигаемый консолями следующего поколения стандарт 4К (3840x2160) за прошедший месяц привлёк всего 0.03% новых пользователей.

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