Праздник геймера - в честь 60-летия компании Sega устроила бесплатную раздачу множества своих игр в Steam
Sega решила с размахом отметить свой 60-летний юбилей и помимо дежурной распродажи своих игр в Steam, решила порадовать своих поклонников несколькими бесплатными раздачами. Некоторые из них уже активны, другие же будут поочерёдно проходить в Steam с 15 по 19 октября. Ниже мы приводим полный список всех акций, проводимых компанией.
Sonic The Hedgehog 2
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Культовая классика и один из самых популярных платформеров всех времён и народов, сумевший очень существенно подстегнуть продажи консоли Sega Mega Drive 2 и потеснить знаменитого итальянского водопроводчика на Олимпе видеоигровой индустрии. Доступна до 19 октября.
Nights into Dreams
Другой культовый платформер так и не снискавший должной популярности из-за провала игровой консоли Sega Saturn, эксклюзивом для которой он был заявлен. Это была первая попытка создателей Соника создать игру в полном 3D, которая была очень позитивно встречена игроками и критиками. Для того чтобы забрать игру, нужно зарегистрироваться на портале Sega и связать свой аккаунт с профилем Steam.
Total War: Shogun 2 - Battle of Kawagoe
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Это дополнение для Total War: SHOGUN 2 ранее было доступно лишь тем, кто предзаказал игру. Теперь же оно стало доступно для любого желающего. Рассказывает оно об историческом событии, известном как Осада замка Кавогоэ.
Armor of Heroes
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Небольшая игра по мотивам стратегической серии Company of Heroes, больше всего напоминающая танчики для Dendy. Будут доступны несколько карт и режимов игры, кооператив и соревновательный мультиплеер. Станет доступна 15 октября.
Endless Zone
Сайдскролл-шутер по мотивам аркадных игр Fantasy Zone в космическом антураже. Раздача будет проводиться с 16 по 19 октября.
Streets Of Kamurocho
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Beat'em up, вдохновлённый серией Streets of Rage 2, главными героями которого стали персонажи другой известной франшизы Sega - Yakuza. На раздаче с 17 по 19 октября.
Golden Axed: A Cancelled Prototype
Настоящий артефакт для любого геймера из 90-х. Прототип отменённой игры, которая должна была возродить серию Golden Axe, но так и не дожила до своего релиза. Забрать можно будет только два дня: 18 и 19 октября.
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