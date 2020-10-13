Процессор Ryzen 5 3500X рекордно подешевел - 6 ядер, частота до 4,1 ГГц и производительность выше, чем у Core i5-9400F по цене на 3500 рублей дешевле рыночной
Новые процессоры AMD уже не за горами, а это значит, что стоит ожидать скорого снижения цен на актуальные модели. Скидки на Ryzen 3600x/3700x скорее всего появятся только после релиза Ryzen 5000, а пока что можно обратить внимание на младшую модель Ryzen 5 3500X. Изначально этот CPU предназначался только для азиатского рынка, но позже добрался и до России.
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Это 6-ядерный процессор на архитектуре Zen2 с базовой тактовой частотой в 3,6 ГГц и возможностью буста до 4,1 ГГц, 32 мегабайтами L3-кэша и TDP 65 Ватт. Основным отличием этой модели от старшего собрата 3600x является отсутствие технологии SMT, что означает наличие только 6 рабочих потоков. Главным конкурентом Ryzen 3500Х является 6-ядерник Intel Core i5-9400F, которого процессор от красных уверенно обходит в большинстве современных игр. Отставание от старшей модели 3600x ощущается лишь в рабочих задачах и бенчмарках, в то время как в играх разрыв не критичен и составляет около 3-5%.
В рамках распродажи на Aliexpress этот процессор можно купить со скидкой за 10 418 рублей, а применив дополнительно промокод FORTUNA можно снизить цену до 9 618 рублей, в то время как в местных магазинах цена на него колеблется в районе 13 000 рублей, равно как и у конкурента из синего лагеря.
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