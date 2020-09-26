Смартфон Honor 30 сильно подешевел - камера на 40 Мп, игровой процессор Kirin 985, NFC, 5G и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене с начала продаж
Магазин МТС снизил цену популярного смартфона Honor 30 до исторического минимума. Если в начале продаж новинка стоила 34 990 рублей, то сейчас на устройство действует весьма солидная скидка. В рамках акции гаджет можно приобрести по цене в 25 990 рублей, что на 9000 меньше, чем на старте продаж. Ну а если применить к заказу промокод DR2000, то можно скинуть цену ещё на 2000 рублей. Итоговая выгода составит 11 000 рублей. Средняя же рыночная цена на этот смартфон в настоящий момент находится в районе 32 000 рублей.
реклама
Пока что данная акция распространяется далеко не на все города России. В список счастливчиков попали Екатеринбург, Уфа, Томск, Кемерово, Новосибирск, Оренбург, Тюмень, Пермь и Челябинск. Остальные города могут присоединиться к акции позже.
Главными плюсами данной модели является мощный процессор Kirin 985, произведённый на базе 7-нанометрового техпроцесса, OLED экран в 6.53 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей, основная камера на 40 мегапикселей, фронтальная камера на 32 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп и батарея ёмкостью 4000 мА*ч. Также на борту имеется востребованная сегодня технологию NFC и стандарт связи следующего поколения 5G.
реклама
Программной оболочкой устройства служит модифицированная версия Android 10 под названием Magic UI 3.1. Её основным недостатком является отсутствие доступа к сервисам Google. Впрочем, аналог Google Play в лице собственного магазина приложений App Gallery в ближайшем будущем имеет все шансы стать полноценной заменой стору от Google.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила