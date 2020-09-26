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Смартфон Honor 30 сильно подешевел - камера на 40 Мп, игровой процессор Kirin 985, NFC, 5G и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене с начала продаж

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Магазин МТС снизил цену популярного смартфона Honor 30 до исторического минимума. Если в начале продаж новинка стоила 34 990 рублей, то сейчас на устройство действует весьма солидная скидка. В рамках акции гаджет можно приобрести по цене в 25 990 рублей, что на 9000 меньше, чем на старте продаж. Ну а если применить к заказу промокод DR2000, то можно скинуть цену ещё на 2000 рублей. Итоговая выгода составит 11 000 рублей. Средняя же рыночная цена на этот смартфон в настоящий момент находится в районе 32 000 рублей.

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Пока что данная акция распространяется далеко не на все города России. В список счастливчиков попали Екатеринбург, Уфа, Томск, Кемерово, Новосибирск, Оренбург, Тюмень, Пермь и Челябинск. Остальные города могут присоединиться к акции позже. 

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Главными плюсами данной модели является мощный процессор Kirin 985, произведённый на базе 7-нанометрового техпроцесса, OLED экран в 6.53 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей, основная камера на 40 мегапикселей, фронтальная камера на 32 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп и батарея ёмкостью 4000 мА*ч. Также на борту имеется востребованная сегодня технологию NFC и стандарт связи следующего поколения 5G.

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Программной оболочкой устройства служит модифицированная версия Android 10 под названием Magic UI 3.1. Её основным недостатком является отсутствие доступа к сервисам  Google. Впрочем, аналог Google Play в лице собственного магазина приложений App Gallery в ближайшем будущем имеет все шансы стать полноценной заменой стору от  Google.

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