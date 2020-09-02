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Вслед за объявлением официальных цен на видеокарты в референсном исполнении Founders Edition от самой Nvidia, сторонние вендоры и партнёры компании также стали понемногу озвучивать цены на свои кастомные решения. Портал overclockers.uk приоткрыл завесу тайны над ценовой политикой таких компаний как Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI в отношении нереференсных видеокарт RTX 3000.

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Цены названы в британской национальной валюте фунта стерлингов. Для европейского региона (к которому относится и Россия) цены нужно конвертировать в Евро. Актуальный на данный момент курс составляет 1,13 Евро за 1 Фунт стерлингов. Хотя не стоит исключать и более высоких цен для европейских покупателей из рассчёта один к одному.

GeForce RTX 3090

ASUS ROG STRIX Gaming OC 24GB – £ 1,589.99

AORUS Xtreme 24GB – £ 1,589.99

AORUS Master 24GB – £ 1,559.99

MSI Gaming X Trio 24GB – £ 1,499.99

Gigabyte Gaming OC 24GB – £ 1499.99

Gigabyte Gaming OC 24GB – £ 1499.99

ASUS TUF Gaming OC 24GB – £ 1499.99

Inno3D iChill X4 24GB – £ 1,429.99

MSI Ventus 3X OC 24GB – £ 1399.99

Inno3D iChill X3 24GB – £ 1399.99

Gigabyte Eagle OC 24GB – £ 1399.99

ASUS TUF Gaming 24GB – £ 1399.99

Inno3D Gaming X3 OC 24GB – £ 1399

GeForce RTX 3080

ASUS ROG STRIX Gaming OC 10GB – £ 799.99э

AORUS Xtreme 10GB – £ 799.99

AORUS Master 10GB – £ 749.99

MSI Gaming X Trio 10GB – £ 749.99

ASUS TUF Gaming OC 10GB – £ 698.99

Gigabyte Gaming OC 10GB – £ 689.99

MSI Ventus 3X OC 10GB – £ 679.99

Inno3D iChill X4 10GB – £ 679.99

Inno3D iChill X3 10GB – £ 659.99

Inno3D Twin X2 10GB – £ 649.99

ASUS TUF Gaming 10GB – £ 649.99

Gigabyte Eagle OC 10GB – £ 649.99

GeForce RTX 3070

Inno3D iChill X4 8GB – £ 499.99

Inno3D iChill X3 8GB – £ 479.99

Inno3D Twin X2 OC 8GB – £ 469.99

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Как можно заметить из приведённых данных, ОЕМ-партнёры не стали сильно отходить от ценовой политики Nvidia, установив на большинство моделей схожие цены. Даже премиальные модели не выходят далеко за рамки рекомендованной розничной цены.

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Важно отметить, что данные модели видеокарт не будут доступны одновременно с запуском референсных решений. В даты запуска карт Founders Edition будет лишь открыт предзаказ на адаптеры неоригинального дизайна.