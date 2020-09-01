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Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft

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В последнее время халявой геймеров радовал только магазин Epic Games Store, но французскоек издательство Ubisoft уже спешит исправить это досадное упущение. В их собственном сервисе цифровой дистрибуции Uplay стартовали сразу две акции с бесплатной раздачей игр издательства. Первая из них - это бесплатная копия первой части лутер-шутера Tom Clancy’s The Division, раздача которой проходит для любых стран со всего земного шара. Для получения игры в библиотеку нужно проследовать по ссылке и просто добавить её к себе на аккаунт. Данная акция продлится до 8 сентября.

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Вторая раздача уже ограничена лишь китайским сегментом Uplay и для получения игры требуются некоторые дополнительные манипуляции. Порадовать своих китайских фанатов в Ubisift решили бесплатной копией популярного шутера Far Cry 3, который многие фанаты до сих пор считают лучшей частью серии. Для того чтобы добавить игру на свой аккаунт, нужно пройти по ссылке, отказаться от смены региона и включить в своём браузере режим разработчика (Исследовать элемент в Firefox, посмотреть код в Chrome, посмотреть код элемента в Opera). После этого нужно активировать режим мобильного просмотра и наконец кликнуть на кнопку забрать игру. 
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Christinachadzynski
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GrozaX
17:44
французскоек
Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft
Christinachadzynski
17:43
0,5мм что люминь что медь - разницы нет. Разница будет заметна при длине теплоотвода в 3..5см.
Нереференсные GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere от Inno3D имеют усиленное охлаждение
Christinachadzynski
17:42
Трубку не прилепишь к плате, а врм охлаждается через дорожки.
Нереференсные GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere от Inno3D имеют усиленное охлаждение
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