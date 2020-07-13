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Несмотря на выход обновлённой линейки Matisse Refresh старые Ryzen с пометкой X всё ещё остаются весьма актуальными CPU. К тому же по более привлекательной цене. К примеру мощный 8-ядерный Ryzen 7 3700X обновил рекорд по своей минимальной цене с невероятно выгодным предложением за 259$ на сайте Newegg. К тому же весьма приятным бонусом к процессору будет бесплатная копия грядущего приключенческого хита Assassin's Creed Valhalla, идущая в комплекте.

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В такой ситуации совершенно бессмысленно покупать младший 6-ядерный Ryzen 5 3600XT за 249$, даже несмотря на увеличенные тактовые частоты и улучшения в техпроцессе. Также не имеет смысла и обращать внимание на конкурентов из синего лагеря, ведь за чуть большие деньги вы можете рассчитывать лишь на 6-ядерный Intel Core i5-10600K. Он конечно сможет продемонстрировать большую производительность в играх, но в целом Ryzen 7 3700X будет куда более сбалансированной покупкой с огромным потенциалом на будущее.

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Ryzen 7 3700X - современный высокопроизводительный 8-ядерный, 16-поточный процессор, базирующийся на микроархитектуре Zen2. Он работает на базовой тактовой частоте в 3,6 ГГц по всем ядрам с возможностью буста до 4,4 ГГц. По такой цене он будет наиболее оптимальным выбором в паре с новыми материнскими платами на чипсете B550.

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