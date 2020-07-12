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Уже давно известно, что Epic Games изо всех сил ратует за развитие инди-геймдева и широкую доступность средств для разработки игр. Главным их шагом навстречу небольшим и начинающим разработчикам стало изменение модели распространения популярного игрового движка Unreal Engine на бесплатную с отчислением процентов с продаж. А совсем недавно Epic объявили о том, что проценты не будут взиматься с проектов, заработавших меньше 1 миллиона долларов.

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Но и это ещё не всё. Весь последний год в интернете не стихает хайп по поводу бесплатных игровых раздач в Epic Games Store, но при этом большинство изданий напрочь игнорируют раздачи ассетов и контента для разработчиков, устраиваемые в Unreal Marketplace. А ведь за последний год там можно было получить контента на десятки тысяч рублей.

Нынешний месяц не стал исключением, и прямо сейчас вы можете забрать следующие паки бесплатных ассетов:

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Большой пак из фотореалистичных моделей цветов, травы, деревьев, текстур ландшафта и прочего на тему лугов и полян.





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Не менее большой пак из ландшафтов на тему пустынь и каньонов.

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Большой пак, сочетающий в себе всё самое необходимое для создания мультиплеерного шутера от третьего лица.

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Пак моделей всевозможной мебели для создания реалистичных интерьеров.

Очень полезный плагин, позволяющий конвертировать изображения из формата PSD (стандартный формат Photoshop) в Widget Blueprints для создания игрового интерфейса.

Общая стоимость данного контента до раздачи составляла 19538 рубля. Очень неплохое подспорье для начинающих разработчиков.