Epic Games устроили бесплатную раздачу фотореалистичных ассетов для разработки игр под Unreal Engine на общую сумму в 20 тысяч рублей
Уже давно известно, что Epic Games изо всех сил ратует за развитие инди-геймдева и широкую доступность средств для разработки игр. Главным их шагом навстречу небольшим и начинающим разработчикам стало изменение модели распространения популярного игрового движка Unreal Engine на бесплатную с отчислением процентов с продаж. А совсем недавно Epic объявили о том, что проценты не будут взиматься с проектов, заработавших меньше 1 миллиона долларов.
реклама
Но и это ещё не всё. Весь последний год в интернете не стихает хайп по поводу бесплатных игровых раздач в Epic Games Store, но при этом большинство изданий напрочь игнорируют раздачи ассетов и контента для разработчиков, устраиваемые в Unreal Marketplace. А ведь за последний год там можно было получить контента на десятки тысяч рублей.
Нынешний месяц не стал исключением, и прямо сейчас вы можете забрать следующие паки бесплатных ассетов:
Meadow - Environment Set
Большой пак из фотореалистичных моделей цветов, травы, деревьев, текстур ландшафта и прочего на тему лугов и полян.
Photorealistic Landscape Pack 3
реклама
Не менее большой пак из ландшафтов на тему пустынь и каньонов.
TPS Multiplayer Pack
реклама
Большой пак, сочетающий в себе всё самое необходимое для создания мультиплеерного шутера от третьего лица.
SMART - ArchViz Interior Pack 01
реклама
Пак моделей всевозможной мебели для создания реалистичных интерьеров.
PSD2UMG
Очень полезный плагин, позволяющий конвертировать изображения из формата PSD (стандартный формат Photoshop) в Widget Blueprints для создания игрового интерфейса.
Общая стоимость данного контента до раздачи составляла 19538 рубля. Очень неплохое подспорье для начинающих разработчиков.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила