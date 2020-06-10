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Стартовала бесплатная раздача отличного олдскульного 3D платформера с 94% положительных отзывов в Steam

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В полку бесплатных раздач снова прибыло. Причём сегодня радоваться предстоит пользователям всё ещё самого популярного магазина цифровой дистрибуции Steam. В нём стартовала бесплатная раздача отличного 3d платформера Kao the Kangaroo: Round 2. Это весьма приятное приключение, выдержанное в духе старой школы платформеров 1990-х и начала 2000-х годов. Самыми близкими к ней по духу играми можно назвать PS1-классику, вроде Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и конечно же Rayman 2.

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Данная игра вышла в 2003 году и несколько потерялась на фоне главных приключенческих платформеров тех лет, что и не удивительно, ведь конкурировать ей пришлось с такими хитами как Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, Ratchet & Clank 2 и Jak II: Renegade. Но сейчас, многие годы спустя она способна открыть вам портал в детство и подарить немало ностальгических чувств и эмоций. 

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Игра обладает приятной мультяшной графикой и очаровательной стилистикой. По сюжету кенгуру Као должен спасти своих друзей-животных от злого охотника. Здесь имеется куча разнообразных уровней, множество различных противников и немало интересных игровых механик. Забрать игру можно на её официальной странице в Steam. Акция продлится до 15 июня.


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