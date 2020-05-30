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Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер

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Сейчас уже мало кто помнит те времена, когда графика в играх рассчитывалась силами одного лишь центрального процессора без каких-либо видеоадаптеров. Но революция, которую произвели первые графические ускорители 3dfx навсегда изменила видеоигровую индустрию. Однако теоретически даже современные игры всё ещё способны обсчитывать графику на CPU в софтверном режиме, хотя производительность будет в разы меньше. 

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Связано это прежде всего с тем, что ядра центрального процессора в отличие от GPU на заточены специальным образом под расчёт 3D-графики и специализируются на более широком круге  задач. К тому же при запуске игр только силами CPU есть ещё одна проблема. Помимо обсчитывания графики процессору необходимо выполнять и свои прямые обязанности: обрабатывать вызовы на отрисовку, принимать команды пользователя и тянуть движок.

Но тем не менее такая возможность есть и многие игры таким образом можно запустить. Что и сделали авторы канала Этот Компьютер, протестировав ряд современных игр на процессоре Core i9-9900k на стоковых частотах с памятью на частоте 3600 MHz. Для переключения рендера в софтверный режим через диспетчер устройств были полностью удалены все видеокарты и драйвера к ним. Также были удалены драйвера встроенного видеоядра 9900K. Запись производилась внешней системой видеозахвата Avermedia.  

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В GTA V при минимальных настройках графики можно лицезреть частоту обновления в 5-8 FPS с просадками до 2-3. Чудовищные задержки в управлении прилагаются. В Sims 3 процессор выдал условно играбельные 40 кадров в секунду. А вот в процессорозависимой Watch Dogs 2 смог потянуть лишь 1 FPS.

В PC Building Simulator производительность находилась на уровне 2-3 кадров в секунду. А Project Cars и вовсе остановилась на отметке в 0, даже несмотря на разрешение 640x480. Немного порадовал первый Crysis: 15-20 кадров выглядят куда солидней чем все предыдущие результаты вместе взятые. Rise of the Tomb Raider всё снова вернулось на круги своя и частота обновления вновь упала до 1-2 кадров в секунду.

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В Crysis 3 ситуация была получше, но не намного: 4-5 FPS. Shadow of the Tomb Raider фреймрейт снова упал до 0. Farming Simulator показал производительность в 5-6 FPS, а Control смог добраться до 6-7 кадров в секунду. Конечно подобные тесты это чистой воды забава и баловство, хотя лично мне было бы интересно посмотреть на то, как бы себя проявили в этих тестах 16-ядерный Ryzen 3950x и 10-ядерный i9-10900k. Ну а подводя итоги стоит сказать, что ни один мощный топовый CPU не сможет заменить даже самую бюджетную видеокарту в задачах обработки графики в компьютерных играх.

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