В сети появились первые изображения видеокарты RTX 2050
Видеокарты семейства RTX славятся высокой производительностью и не менее высокими ценами. К сожалению бюджетных вариантов видеоускорителей с тензорными ядрами Nvidia пока не представили, предпочитая потчевать экономных геймеров серией GTX 16XX. Однако слухи о выходе экономичной видеокарты RTX 2050 продолжали циркулировать в сети, а теперь у нас появилось первое изображение этого видеоадаптера.
Пока что мы можем лишь оценить габариты и форм-фактор референсной модели видеокарты ибо никаких характеристик чипа озвучено не было. Также нет никаких данных и по поводу ценовой политики в отношении данного продукта. Правда рекламный слоган "Low cost. Incredible power." намекает нам на сочетание низкой цены с приятной производительностью, хотя на чудеса рассчитывать всё же не стоит.
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Семейство видеокарт Nvidia GeForce RTX появилось в продаже 20 сентября 2018 года и было основано на микроархитектуре Turing. Главной особенностью этих видеочипов стала аппаратная поддержка технологии трассировки лучей. Видеокарты начального уровня на архитектуре Turing не имели аппаратных блоков ускорения рейтрейсинга и были лишены этой особенности. Выход же RTX 2050 должен исправить эту несправедливость.
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