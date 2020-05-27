Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Видеокарты семейства RTX славятся высокой производительностью и не менее высокими ценами. К сожалению бюджетных вариантов видеоускорителей с тензорными ядрами Nvidia пока не представили, предпочитая потчевать экономных геймеров серией GTX 16XX. Однако слухи о выходе экономичной видеокарты RTX 2050 продолжали циркулировать в сети, а теперь у нас появилось первое изображение этого видеоадаптера.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Пока что мы можем лишь оценить габариты и форм-фактор референсной модели видеокарты ибо никаких характеристик чипа озвучено не было. Также нет никаких данных и по поводу ценовой политики в отношении данного продукта. Правда рекламный слоган "Low cost. Incredible power." намекает нам на сочетание низкой цены с приятной производительностью, хотя на чудеса рассчитывать всё же не стоит.

реклама

Семейство видеокарт Nvidia GeForce RTX появилось в продаже 20 сентября 2018 года и было основано на микроархитектуре Turing. Главной особенностью этих видеочипов стала аппаратная поддержка технологии трассировки лучей. Видеокарты начального уровня на архитектуре Turing не имели аппаратных блоков ускорения рейтрейсинга и были лишены этой особенности. Выход же RTX 2050 должен исправить эту несправедливость.