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Поклонники компании AMD уже давно ждут выхода новых высокопроизводительных графических решений от корпорации. Огромные надежды они возлагают на GPU под кодовым названием Big Navi, который, по слухам, сможет на равных конкурировать с самыми мощными решениями конкурентов из Nvidia. У нас уже имеются данные о размере матрицы около 505 мм² и 50% увеличении производительности на ватт

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Теперь же, благодаря информации от инсайдера Rogame мы знаем, что данный графический чип ляжет в основу сразу 10 различных видеокарт, 4 из которых будут продаваться в потребительском сегменте. Ещё 2 карты будут ориентированы сугубо на профессиональный рынок рендера и 3D моделирования. Остальные видеокарты будут использоваться в продукции Apple, такой как iMac и Mac Pro.

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Игровые решения будут отличаться между собой частотами и количеством активных графических ядер. Ожидается, что флагманская модель получит вдвое большую производительность, нежели RX 5700XT. Помимо этого компания планирует рефреш текущего поколения своих GPU на базе RDNA1, которые должны будут заменить нынешние 5700 XT, 5600M и 5600 XT. Иными словами, будущая осенняя линейка видеокарт AMD будет разделена на 2 разные архитектуры GPU.

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