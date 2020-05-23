GPU нового поколения AMD Big Navi будет использоваться сразу в 10 разных видеокартах
Поклонники компании AMD уже давно ждут выхода новых высокопроизводительных графических решений от корпорации. Огромные надежды они возлагают на GPU под кодовым названием Big Navi, который, по слухам, сможет на равных конкурировать с самыми мощными решениями конкурентов из Nvidia. У нас уже имеются данные о размере матрицы около 505 мм² и 50% увеличении производительности на ватт
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рекламаИгровые решения будут отличаться между собой частотами и количеством активных графических ядер. Ожидается, что флагманская модель получит вдвое большую производительность, нежели RX 5700XT. Помимо этого компания планирует рефреш текущего поколения своих GPU на базе RDNA1, которые должны будут заменить нынешние 5700 XT, 5600M и 5600 XT. Иными словами, будущая осенняя линейка видеокарт AMD будет разделена на 2 разные архитектуры GPU.
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