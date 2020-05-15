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Свою весеннюю распродажу Epic Games начали на невероятно высокой ноте, устроив бесплатную раздачу GTA V. Подобная щедрость привлекла такое количество народа, что сервера магазина не выдержали и пролежали в нокауте 9 часов кряду. Неполадки затронули даже популярный Battle Royale Fortnite, который тоже побывал в отключке. Теперь же многие геймеры гадают, что за таинственная игра будет раздаваться следующей. Некоторые предполагают, что это будет третий Ведьмак, но не предоставляют каких-либо серьёзных доказательств.

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Теперь же на популярном форуме Reddit всплыли новые данные о следующих бесплатных раздачах. Согласно опубликованной пользователем Chandigarhian картинке, следующей игрой на раздаче станет популярная пошаговая стратегия Civilization 6. Её будут отдавать с 21 по 28 мая. Следом бесплатным станет RPG-шутер Borderlands - The Handsome Collection (28 мая - 4 июня), а под конец распродажи Epic Games расщедрятся на онлайн-выживач ARK Survival Evolved (4 - 11 июня).

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Стоит заметить, что в случае с этой утечкой также отсутствуют доказательства правдивости информации. На вопрос о том, стоит ли доверять этим данным пусть каждый читатель ответит для себя сам.