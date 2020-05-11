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В 2015 году линейка видеокарт Radeon R9 Fury должна была составить конкуренцию серии Nvidia GTX 900 на архитектуре Maxwell. Но высокий TDP, завышенные цены и бум майнинга помешал этим планам воплотиться в жизнь. Не помогла карте и революционная стековая память формата HBM, к тому же объём видеобуфера в 4Гб уже в 2015 году вызывал вопросы. На что же данный видеоадаптер способен в 2020 году, нам помогут узнать специалисты портала Gecid.com в своём новом объёмном тестировании.

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Карта представлена в исполнении Sapphire NITRO R9 Fury, а конфигурация остального тестового стенда была такой: процессор Intel Core i5-9600KF на стоковых частотах, материнская плата ASRock Z390 Phantom Gaming SLI, 16 Гб ОЗУ ADATA XPG Spectrix D41 RGB 2x8GB на частоте DDR4-3200 и два SSD Apacer AS340 480GB и Transcend MTE220S 1TB.

Первыми были протестированы онлайн-игры с умеренными требованиями к железу пользователя. В World of Tanks карта показывала стабильные 85-90 кадров в секунду, а в другом танковом симуляторе War Thunder выдала фреймрейт в 130 FPS. Выживач Rust идёт в 60 с лишним FPS на максималках, а вот в его собрате ARK: Survival Evolved для подобной производительности придётся снизить настройки до средних. Радует производительность карты и в королевских битвах: Apex Legends и Fortnite с максимальными пресетами графики держат 75 FPS.

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А вот в одиночных играх старушка R9 Fury уже не способна обеспечить лучший игровой опыт. Чтобы получить заветные 60 FPS в Assassin’s Creed: Odyssey придётся выставлять средние настройки графики. Справедливо это и для Red Dead Redemption 2, только в вестерне для 60 кадров в секунду графику придётся порезать до низкой. Shadow of the Tomb Raider не желает запускаться на максималках из-за малого объёма видеопамяти, а с высоким пресетом работает на 60 FPS. Control комфортно играется лишь на средне-низких настройках, выдавая в среднем 50 кадров в секунду. Это же можно сказать и про Metro: Exodus.

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Тесты наглядно показали, что R9 Fury в 2020 сильно сдала свои позиции. И для большей наглядности её решено было сравнить с бюджетной картой 2019 года GTX 1650 SUPER. И в этой дуэли карта AMD проигрывает почти всухую. Если в старом DX11 она ещё показывает схожие результаты, то в более свежих API, вроде Vulkan и DX12 уже безнадёжно отстаёт.

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Итоги теста довольно печальны. На выходе R9 Fury так и не смогли навязать борьбу GTX 900, а отыграть разницу на длинной дистанции не получилось. Покупать эту карту в 2020 году на вторичном рынке не имеет никакого смысла, ибо за ту же цену можно найти куда более производительные и энергоэффективные предложения.



