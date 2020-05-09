Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новый 4-ядерный 8-поточный процессор Ryzen 3 3100 на архитектуре Zen2 вот вот поступит в продажу. Станет ли он королём бюджетных сборок покажет время, а пока что он должен существенно снизить цены старых четырёхядерных процессоров Intel на вторичном рынке. Шутка ли, на площадках вроде Avito продавцы просят за немолодой Core i7-7700K по 20 тысяч рублей и выше.

реклама

И поскольку в сети циркулировало множество слухов о том, что новый ультрабюджетный процессор AMD сможет обойти по производительности топ LGA 1151, будет очень интересно сравнить их результаты в реальных игровых и рабочих нагрузках. И в этом нам помогут специалисты издания Gamers Nexus.

Тестировался процессор в паре с видеокартой EVGA RTX 2080 Ti XC Ultra, 32 Гб памяти G.Skill TridentZ RGB 3200MHz CL14 и накопителем Samsung 860 Pro 512GB. За охлаждение отвечала СЖО NZXT Kraken X62 280mm CLCs. R3 3100 представлен в тесте в стоковом состоянии и в разгоне до 4.4 GHz по всем ядрам.

реклама

В играх новинка от AMD демонстрирует довольно солидные результаты. Хотя чуда не случилось и 7700k всё таки обходит её во всех тестах даже на стоковых частотах в среднем на 15-20%. Здесь я на всякий случай напомню, что мы сейчас сравниваем сокетную затычку с топовым процессором трёхлетней давности.

реклама

реклама

А вот в рабочих задачах младший Ryzen умудрился идти почти на равных с конкурентом, что ещё раз подтверждает большую пригодность архитектуры Zen2 для работы. Тесты в Blender, Photoshop, Premiere Pro и других приложениях демонстрируют схожие результаты двух процессоров. Разгон до 5.1 GHz хоть и помогает i7 вырваться вперёд, но преимущество незначительно.

реклама

Время подводить итоги. Конечно Ryzen 3 3100 так и не смог одолеть 7700k, но за его цену этого от него никто и не требовал. Выпуском этого процессора AMD нанесла серьёзный удар по вторичному рынку процессоров Intel и укрепила свои позиции в самом доступном ценовом сегменте. Теперь цена билета в мир бюджетного, но качественного гейминга составляет всего 99$.



