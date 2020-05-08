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Ещё один повод порадоваться на самоизоляции дало нам издательство Stardock Entertainment, запустив бесплатную раздачу своей стратегической игры Ashes of the Singularity: Escalation от студии Oxide Games. Эта игра знаменита прежде всего своими грандиозными сражениями с сотнями и тысячами юнитов в духе культовой Supreme Commander. Она предлагает игрокам отличную визуальную составляющую и увлекательный стратегический геймплей, сосредоточенный прежде всего на тактическом планировании, а не на быстром нажимании кнопок.

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Ёщё Ashes of the Singularity примечательна тем, что она была одной из первых игр, использующих API DirectX 12. Из-за большого количества юнитов на поле боя её очень любят использовать тестеры в качестве проверки процессоров на производительность. Её встроенный бенчмарк пользуется большой популярностью из-за высокой CPU-интенсивности.

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