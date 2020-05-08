Праздник геймера - великолепная стратегия-бенчмарк Ashes of the Singularity: Escalation раздаётся бесплатно в Humble Store
Ещё один повод порадоваться на самоизоляции дало нам издательство Stardock Entertainment, запустив бесплатную раздачу своей стратегической игры Ashes of the Singularity: Escalation от студии Oxide Games. Эта игра знаменита прежде всего своими грандиозными сражениями с сотнями и тысячами юнитов в духе культовой Supreme Commander. Она предлагает игрокам отличную визуальную составляющую и увлекательный стратегический геймплей, сосредоточенный прежде всего на тактическом планировании, а не на быстром нажимании кнопок.
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Ёщё Ashes of the Singularity примечательна тем, что она была одной из первых игр, использующих API DirectX 12. Из-за большого количества юнитов на поле боя её очень любят использовать тестеры в качестве проверки процессоров на производительность. Её встроенный бенчмарк пользуется большой популярностью из-за высокой CPU-интенсивности.
рекламаВ раздаваемое издание включена как основная игра, так и дополнение Escalation, выпущенное через полгода после релиза базовой версии. Для того чтобы забрать свою копию, нужно пройти по ссылке на сайт Humble Store, войти в свой аккаунт и заказать себе на почту письмо, содержащее ссылку на ключ. Раздача продлится до 11 мая 2020 года.
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