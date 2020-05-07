Названа стоимость материнских плат на базе отечественных поцессоров Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С - ценник стартует с 92 000 рублей
Отечественная компания МЦСТ продемонстрировала публике пару своих новых материнских плат формата Mini-ITX со встроенными микропроцессорами Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С. Позиционируются они как решения для настольных ПК, рабочих станций, промышленной автоматики, армии и госсектора.
рекламаНаиболее дешёвая модель E1С-mITX имеет на борту процессор Эльбрус-1С+ и поддерживает память DDR3 ECC, работающую в одноканальном режиме. Также плата имеет 4 порта периферии USB 2.0, 2 канала подключения накопителей SATA 3.0, 1 канал сети Gigabit Ethernet. Полные технические характеристики новинки опубликованы ниже. Этой модели назначили ценник в 92 тысячи рублей.
рекламаБолее дорогая модель E8C-mITX идёт в комплекте с более производительным Эльбрус-8С. Здесь уже реализована поддержка двух каналов памяти DDR3 ECC объёмом до 32 Гбайт, 4 порта USB 2.0 Type-А , пара SATA 3.0, один канал Gigabit Ethernet и один слот PCI Express 2.0 x16 для подключения видеокарты. Также на плату интегрирован разъем для подключения модуля доверенной загрузки «АПМДЗ-И/Э» марки Анкад для работы с секретными документами и конфиденциальной информацией. Цена данной модели составляет уже 120 тысяч рублей.
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