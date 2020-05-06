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Поток бесплатных игр во время самоизоляции и не думает иссякать. Сегодня геймеров решили порадовать британская студия Rebellion, известная прежде всего по сериям Sniper Elite и Aliens vs Predator. Раздать они решили отличную стратегическую игру Evil Genius 2004 года выпуска.

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Это была занятная смесь стратегии и тайкуна в стилистике шпионских кинофильмов, вроде похождений Джеймса Бонда и приключений Остина Паурса. Игрок брал на себя роль суперзлодея, желающего прийти к мировому господству. Для этого нужно было создать и развивать свою секретную злую организацию, обустраивать тайное логово, а также обучать различных миньонов и посылать на задания разнообразных злобных приспешников. Больше всего эта игра напоминает культовый симулятор хранителя подземелий Dungeon Keeper.

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