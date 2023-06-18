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В 2024 году будет халвинг биткоина, которого ждут многие инвесторы и криптоманы. Но аналитики из Coinbase, проведя некоторый анализ, пришли к выводу, что сама цена на первую в мире монету после самого халвинга не так уж и сильно подрастёт. Конечно такое событие положительно скажется на некоторых факторах, в том числе и на незначительном росте, но всё же это не является ключевым фактором, чтобы цена монеты достигла максимума: уверяет глава институционального подразделения по исследованиям в Coinbase Дэвид Дуонг.
Так сам биткоин за всю свою историю пережил три халвинга, которое не так уж и сильно повлияло на цену монеты. Также был отмечен тот факт, что в прошлом цена монеты была выше, прежде всего потому, что имелась поддержка среди Центробанков.
Последний халвинг биткоина был в мае 2020 года. Но спустя несколько месяцев курс монеты обвалился на $5000, что было вызвано пандемией коронавируса. После этого курс монеты то стремительно рос, то стремительно падал.
Сам глобальный халвинг предстоящей монеты будет в 2024 году: это будет поистине глобальный халвинг, отметил Дэвид Дуонг, поэтому это только поверхностный анализ биткоина. Что же ожидает биткоин на самом деле, взлетит ли первая монета или нащупает очередное дно, узнаем в ближайшем будущем.