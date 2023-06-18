Леопарды к тому времени уже должны закончиться

реклама

В 2024 году будет халвинг биткоина, которого ждут многие инвесторы и криптоманы. Но аналитики из Coinbase, проведя некоторый анализ, пришли к выводу, что сама цена на первую в мире монету после самого халвинга не так уж и сильно подрастёт. Конечно такое событие положительно скажется на некоторых факторах, в том числе и на незначительном росте, но всё же это не является ключевым фактором, чтобы цена монеты достигла максимума: уверяет глава институционального подразделения по исследованиям в Coinbase Дэвид Дуонг.

Так сам биткоин за всю свою историю пережил три халвинга, которое не так уж и сильно повлияло на цену монеты. Также был отмечен тот факт, что в прошлом цена монеты была выше, прежде всего потому, что имелась поддержка среди Центробанков.

Последний халвинг биткоина был в мае 2020 года. Но спустя несколько месяцев курс монеты обвалился на $5000, что было вызвано пандемией коронавируса. После этого курс монеты то стремительно рос, то стремительно падал.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Сам глобальный халвинг предстоящей монеты будет в 2024 году: это будет поистине глобальный халвинг, отметил Дэвид Дуонг, поэтому это только поверхностный анализ биткоина. Что же ожидает биткоин на самом деле, взлетит ли первая монета или нащупает очередное дно, узнаем в ближайшем будущем.