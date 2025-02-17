Партнеры NVIDIA, среди которых ASUS, были замечены в повышении цен на видеокарты.

Компания NVIDIA столкнулась с неэтичным поведением своих партнеров в отношении установки рекомендованных розничных цен на видеокарты серии RTX 5080. В частности, компания ASUS первоначально представила модель RTX 5080 PRIME по цене $999, позиционируя ее как доступную по MSRP. Однако после кратковременной акции цена была повышена на 26%, достигнув $1264,99.

Такая практика вызвала недоумение у потребителей и экспертов, поскольку создает ложное представление о реальной стоимости продукта и ставит под сомнение прозрачность ценовой политики ASUS.

Кроме того, ASUS устанавливает завышенные цены на другие модели серии RTX 50. Так, цена на модель RTX 5090 ROG Astral достигла $3409, что значительно превышает рыночную стоимость аналогичных продуктов. Данная практика может негативно сказаться на репутации бренда и отпугнуть потенциальных покупателей.