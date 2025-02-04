В игре Tiny Verse добавили обновление, теперь цивилизации могут исчезнуть

Некогда выпущенная игра Tiny Verse, разработанная создателями проекта Major, подверглась очередному обновлению. Теперь некогда найденная цивилизация может просто исчезнуть, если заблаговременно не предпринять меры предосторожности. Вымирание цивилизации происходит тогда, когда она собирает галактическую пыль в другой галактике. Чтобы избежать вымирания, нужно своевременно отозвать цивилизацию на отдых. Также создатели подчеркивают, что для того чтобы цивилизация собрала как можно больше звёздной пыли, игроку необходимо увеличивать параметр END, который доступен во вкладке выбранной цивилизации.

Напомню, что Tiny Verse — игра, которая быстро завоевала популярность среди пользователей Telegram. В настоящее время в проекте участвуют свыше миллиона игроков, а сами разработчики постоянно поддерживают интерес к своему проекту, добавляя различные обновления, от исследования космических галактик до создания собственных цивилизаций.