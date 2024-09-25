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Speis
Разработчики Notcoin запустили новый проект, в котором нужно рисовать для заработка токенов
Новая игра Not Pixel от создателей Notcoin

Команда Open Builders, создавшая в начале 2024 года в мессенджере Telegram приложение Notcoin, запустила новое приложение под названием Not Pixel. В новом проекте рядовые пользователи также смогут зарабатывать токены, которые затем в период листинга можно будет конвертировать в реальные деньги.

Отличительной особенностью нового приложения является то, что теперь вместо обычной тапалки игроки должны будут задействовать своё мастерство в рисовании и закрашивать пиксели. За каждый закрашенный пиксель можно получить баллы. Сам процесс рисования чрезвычайно прост: перед пользователем откроется небольшое полотно, на котором вместе с другими игроками нужно закончить рисунок, добавить свою оригинальную идею и в итоге создать, пусть и простой, но необычный шедевр.

Помимо рисования в игре Not Pixel также присутствуют различные задания, выполняя которые, можно получать баллы. Зайдя в раздел «Boosts», играющие могут повышать свой уровень, благодаря чему увеличивается скорость получения энергии и добываемых очков за закраску одного пикселя. 

#notcoin #notcoin telegram #notcoin аналоги
Источник: vc.ru
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