Железный человек в роли злодея

Во время представления Comic-Con 2024 сотрудники Marvel Studios заявили, что братья Руссо вернутся в кресла режиссёров для предстоящих частей фильма о Мстителях. Следует отметить, что в прошлом братья уже занимали должности режиссёров над картинами Marvel. Теперь Энтони Руссо и Джозеф Руссо будут работать над 5 и 6 частями фильмов о Мстителях.

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На данный момент о шестой части фильма известно очень мало. Что касается пятой части, изначально фильм носил подзаголовок «Династия Канга». Однако после увольнения актёра Джонатана Мейджорса, пятая часть теперь идёт под названием «Мстители: Судный день». Согласно некоторым источникам, сюжет предстоящей пятой части будет крутиться вокруг злодея — Доктора Дума. Роль этого злодея должен будет исполнить Роберт Дауни-младший, который раньше воплотил образ Железного человека.

Пятая часть планируется к выходу на большие экраны в 2026 году, ну, а выход седьмой части запланирован на 2027 год.