Предстоящий релиз — новое воплощение культовой анимационной саги

Поклонники анимационной эпопеи «Аватар: Легенда об Аанге» вот-вот смогут погрузиться в приключения своих любимых персонажей заново. Создатели долгожданной сериальной версии, представили перед аудиторией ошеломляющий финальный трейлер. Дата выхода предшествующей премьеры намечена на 22 февраля 2024 года.

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Сюжетная линия «Аватар: Последний маг воздуха» будет разворачиваться вокруг удивительного мира, делящегося на четыре элементарных народа: Огня, Воды, Воздуха и Земли. Сосуществование народов нарушается из-за империалистических амбиций Народа Огня, пламя которого пожирает соседние земли в ходе жестокой войны на протяжении десятилетий. Надежда на мир кажется иллюзорной до тех пор, пока не появится аватар, обладатель мощи всех четырех стихий, ведь он один способен восстановить баланс. Однако этот персонаж пропал столетие назад. Сценаристы и режиссёры обещают, что сериал предложит свои уникальные сюжетные повороты, взяв за основу события оригинального первого сезона и дополнив их свежими и переделанными моментами. Трейлер премьеры, можно посмотреть тут.