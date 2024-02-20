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Speis
Kantan Games: PS5 Pro может выйти в 2024 году, перед релизом GTA VI
Том Хендерсон также ранее упоминал планы Sony по выпуску PS5 Pro в конце 2024 года

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Как стало известно из отчета CNBC, основываясь на информации от аналитической компании Kantan Games, Sony может выпустить усовершенствованную версию PlayStation 5, предположительно именуемую PS5 Pro, к концу 2024 года. Эксперты полагают, что мотивацией Sony для выхода улучшенной консоли может стать предстоящий релиз GTA VI, которой предрекают стать сенсацией десятилетия. Производитель, похоже, стремится сосредоточить усилия на повышении производительности для игр с высокими системными требованиями.

Независимый журналист Том Хендерсон также ранее упоминал планы Sony по выпуску PS5 Pro в конце 2024 года и упомянул разработку устройства под внутренним наименованием Project Trinity. Однако, исходя из квартального финансового отчета Sony за конец 2023 года, компания не планирует выпускать новые части известных франшиз вплоть до апреля 2025 года, что, по мнению Хендерсона, может свидетельствовать о потенциальной задержке в выпуске PS5 Pro. Тем не менее, источники журналиста пока не подтвердили эту информацию.

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Что касается GTA VI, то игра, представленная Rockstar Games в декабре 2023 года, уже стала культовой, собрав свыше 176 миллионов просмотров своего дебютного трейлера. Выход игры запланирован на 2025 год для консолей PS5 и Xbox Series X|S, о PC-версии разработчики пока не сообщают.

#playstation 5 #playstation 5 pro
Источник: dtf.ru
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