Оптимизация синхронизации данных устраняет недавнее нарушение конфиденциальности

Microsoft выпустила обновление для своего браузера Edge, исправляющее серьезный сбой, который вызывал автоматический импорт данных из Chrome без разрешения пользователя. Проблема, возникшая после релиза одного из обновлений Windows 11, приводила к тому, что Edge открывал закладки из Chrome сразу после запуска. Ответственный за разработку Edge представитель Microsoft описал суть решения: «В Edge реализована функция импортирования данных из других браузеров, активируемая с разрешения клиента. Выявлена проблема в синхронизации состояния этой функции между устройствами, но теперь она устранена».

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В сфере законодательного регулирования ЕС начал действовать "Закон о цифровых рынках" (DMA), благодаря которому пользователи получили возможность удаления Edge и выбор Google в качестве стандартной поисковой системы. Оговорка закона касается только операционной системы Windows, не требуя корректировок в самом браузере.

Данный фикс касается автоимпорта, который некорректно синхронизировался и отображался в аккаунте пользователя. Microsoft воздержалась от дальнейших комментариев, несмотря на критические замечания о навязчивости интеграции Edge через обновления Windows. Ранее пользователи сталкивались с тем, что значок Edge самопроизвольно появлялся на рабочих столах и в панелях задач, а при попытке скачать Chrome системе возникали всплывающие уведомления.