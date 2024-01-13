Грядёт увольнение более 300 сотрудников Pixar

Корпорация Disney озадачена тем, как отреагировать на текущие финансовые проблемы своего анимационного подразделения Pixar. Недавно агентство Reuters распространило информацию о планируемых масштабных увольнениях. В основе этого решения лежат неутешительные результаты недавних релизов, увеличение штатной численности без очевидной необходимости и неудовлетворительные суммы кинопроката.

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Судя по всему, создание ряда проектов студией завершено, и значительный объем трудовых ресурсов стал излишним. Сейчас численность сотрудников Pixar составляет около 1300 человек, и предварительные оценки предвещают увольнение около 300 работников, что эквивалентно приблизительно 20% всего персонала.

Инсайдеры утверждают, что предстоящая оптимизация штата не повлечёт за собой негативных последствий для студии. Напротив, в Disney намерены снизить количество выпускаемых анимационных картин, чтобы повысить их качество. Однако, последний фильм Pixar, под названием "Желание", не оправдал ожиданий и принес лишь $209 миллионов при бюджете производства в $200 миллионов, что только подчеркивает актуальность проблемы.

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Disney стоит перед нелёгким выбором: сокращение персонала может быть критичным, но стремление к высокому качеству продукции, возможно, возобновит репутацию студии как лидера в анимационной индустрии.