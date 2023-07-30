Два бывших противника Хабиба Нурмагомедова встретились в октагоне

На днях в Солт-Лейк-Сити прошёл необычный турнир UFC, победитель которого получил титул «Cамого опасного ублюдка». В октагоне встретились два бойца: Джастин Гейджи и Дастин Порье, которые в своё время дрались с Хабибом Нурмагомедовым.

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В первом раунде два именитых бойца не отличились ничем, второй раунд стал решающим. Во втором раунде Гейджи применил технику хай-кик и отправил своего соперника в глубокий нокаут. Это первая встреча двух знаменитых бойцов, где они смогли выйти в октагон в титульном поединке.

Ранее эти два бойца выходили против Хабиба Нурмагомедова, где в жесточайшей схватке проиграли ему. Сейчас же в сети гуляет новость о возвращении Хабиба Нурмагомедова в UFC, слухи это или нет, покажет только время. Сам Хабиб Нурмагомедов никаких разъяснений по этому поводу пока не давал.