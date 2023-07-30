Стала известна дата выхода самых ожидаемых фильмов

Забастовка актёров, сценаристов и режиссёров продолжается, некоторые ожидаемые премьеры потеряли дату выхода, так как съёмки фильмов прекратились. Вместе с этим известные студии начали менять планы на свои будущие релизы. Известная компания Sony Pictures, как и другие студии, также поменяла планы и релизы будущих премьер.

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Вместе с этим если некоторые релизы остались в заморозке, то другие выйдут раньше положенного срока. Sony Pictures решила порадовать зрителей другими премьерами раньше ожидаемого релиза, тогда как некоторые премьеры остаются под вопросом.

"Веном 3" должен выйти раньше положенного срока, тогда как "Крейген охотник" «отъехал» на целый год.

"Веном 3" должен выйти в июле 2024 года, ну а "Крейген охотник" в августе 2024 года. Изменятся ли планы у компании Sony Pictures, никто сказать не может, можно лишь надеяться, что будущие фильмы будут выпущены на этот раз точно в срок.