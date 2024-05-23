Учения вооруженных сил КНР вокруг острова Тайвань должны стать "серьезным предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся обособить остров от материковой части страны".

Китай начал двухдневную серию военных учений в районе Тайваня. Эти учения начались через три дня после инаугурации президента Уильяма Лая, который призвал Китай прекратить свои угрозы в адрес острова и признать его демократическое правление.

Китай рассматривает Тайвань как отделившуюся провинцию, которая должна перейти под контроль Пекина, в то время как Тайвань считает себя отдельным от материка. Министерство обороны Тайваня осудило китайские учения как "иррациональные провокации" и мобилизовало военно-морские, воздушные и сухопутные силы для защиты суверенитета острова.

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По мнению тайваньских военных экспертов, нынешние учения представляют собой первый случай имитации полномасштабного нападения, а не экономической блокады. Учения проводились вокруг главного острова Тайвань и впервые включали контролируемые Тайбэем острова Кинмен, Мацзу, Вуцю и Дунъин, которые расположены недалеко от китайского побережья, как показано на картах, опубликованных Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Кроме того, в ходе учений были проведены мероприятия к востоку от Тайваня. Этот регион, известный своей пересеченной местностью, был военным оплотом Тайваня, где располагается значительная военная инфраструктура, включая большую подземную авиабазу в горах близ Хуалиена. Этот район также находится в стратегической близости от южных островов Японии и служит естественным маршрутом пополнения запасов.