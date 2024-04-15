Иранский запуск более 300 беспилотников и ракет в Израиль привел к изменению расписания авиакомпаний, работающих в Ближнем Востоке

В ответ на запуск Ираном более 300 беспилотников и ракет по Израилю авиакомпании, обслуживающие Ближний Восток, начинают корректировать свои расписания.

По данным Reuters, немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке своих регулярных рейсов в Тель-Авив, Амман и Эрбиль до ближайшего вторника. Авиакомпания также решила приостановить полеты в Бейрут и Тегеран как минимум до следующего четверга, ссылаясь на продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке.

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Lufthansa, входящая в состав швейцарской и австрийской авиакомпаний, заявила, что в настоящее время оценивает ситуацию на Ближнем Востоке и поддерживает связь с соответствующими властями.

В пятницу представители немецкой авиакомпании заявили, что полеты в Тегеран и из него будут приостановлены как минимум до 18 апреля. Кроме того, они заявили, что авиакомпания будет воздерживаться от пересечения воздушного пространства Ирана до тех пор, пока приостановка не будет отменена.