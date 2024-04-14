Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Иранцы реагируют на нападение Тегерана на Израиль со смесью страха и гордости
В ответ на нападение на консульство в Дамаске, Иран провел масштабную атаку на Израиль с использованием беспилотников и ракет

реклама

После беспрецедентной атаки Ирана на Израиль, в ходе которой были задействованы сотни беспилотников и ракет в ответ на смертельное нападение на консульство в Дамаске в начале этого месяца, иранское население оказалось в противоречии между опасениями потенциальных военных действий и националистической гордостью. Это нападение, приписываемое Израилю, вызвало различную реакцию.

реклама

Человек, назвавшийся Джафари, 47-летний сотрудник судебной системы Ирана, заявил, что беспокойство - естественная реакция в таких обстоятельствах, охватывающая как социальные, так и экономические аспекты. Однако он также подчеркнул чувство национальной гордости, вызванное демонстрацией Ираном передовых возможностей.

Однако эта точка зрения не всегда разделяется иранцами. Учительница частной школы, известная только под именем Милад, выразила надежду на прекращение конфликта, сославшись на опасения по поводу возможности разрушительной войны, которая может затронуть как Израиль, так и Иран. Она отметила, что страна все еще борется с последствиями ирано-иракской войны, а восстановительные работы в юго-западном регионе еще не завершены.

Израиль, в свою очередь, сообщил, что 99 % запущенных Ираном снарядов были успешно перехвачены, приписав этот успех обороны помощи союзных стран, включая США, Великобританию, Иорданию и Францию.


 

#израиль #иран #беспилотники #нападение #тегеран #дамаск #иран провел масштабную атаку
+
Написать комментарий (0)
Жозеп Боррель созвал чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС
Мир следит за конфликтом Ирана и Израиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
30
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
5
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
+
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
75
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
4
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
2
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2

Популярные статьи

Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
130
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
91
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
132
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
2
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
9
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1

Сейчас обсуждают

Китя
23:09
Да WD HDD живучие. а Seagate HDD полетел хорошо что был на гарантий обменяли но больше их не беру.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
CrtkR
23:07
Я нацизм осуждаю. Поэтому мне-то таки вполне комфортно в нашей многонациональной Стране. О чём я тебе и пишу)) Да вот незадача, каждый раз что-то тебя беспокоит)
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
swr5
23:07
Взяли... Иерусалим и разрушили храм Соломонов. Интересно, что раньше персы были язычниками огнепоклонниками, а теперь верят во единого Бога - Аллаха, евреи же распяв Мессию стали отверженными Богом.
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
Сергей Шухард
23:04
Статистика говорит что отказоустойчивость SSD даже средне-низкого сегмента (нормальных брендов естессно) не уступает HDD, а для длительного хранения информации без подключения к питанию SSD значительн...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Укротитель Укропов
23:03
из-под юбки америкосов любая моська может громко тяфкать, а сами по себе они бы, как говорится, за три дня и тю-тю... как будто и не было их никогда.
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
daimos
23:02
Ни капельки не сочувствую сионистам, вот только пока ни персы ни османы ни прочие арабы их не в состоянии наказать, договорняк налицо в ударе
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
32Влад32
23:01
Впрягаться за США и Израиль, которые помогают ВСУ? Чур меня ...
МИД России не стал осуждать массированный удар Ирана по Израилю
FelsheR-ZVZVZV
22:59
Стакан чифиря через небулайзер в студию!
Черный чай снижает концентрацию вируса в слюне на 99,9%, утверждают ученые из Университета Джорджии
Дрочислав Небздымов
22:58
Влажные мрии сионистов Не будет никаких договорняков и бенефиций, будет освобожднеие Палестины.
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
daimos
22:55
Итог: все всего боятся, поэтому втихоря договариваются об ударах и бенефициях, а войны пока не будет. Первый раз что ль такое на ближнем востоке?!
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем