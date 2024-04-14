В ответ на нападение на консульство в Дамаске, Иран провел масштабную атаку на Израиль с использованием беспилотников и ракет

После беспрецедентной атаки Ирана на Израиль, в ходе которой были задействованы сотни беспилотников и ракет в ответ на смертельное нападение на консульство в Дамаске в начале этого месяца, иранское население оказалось в противоречии между опасениями потенциальных военных действий и националистической гордостью. Это нападение, приписываемое Израилю, вызвало различную реакцию.

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Человек, назвавшийся Джафари, 47-летний сотрудник судебной системы Ирана, заявил, что беспокойство - естественная реакция в таких обстоятельствах, охватывающая как социальные, так и экономические аспекты. Однако он также подчеркнул чувство национальной гордости, вызванное демонстрацией Ираном передовых возможностей.

Однако эта точка зрения не всегда разделяется иранцами. Учительница частной школы, известная только под именем Милад, выразила надежду на прекращение конфликта, сославшись на опасения по поводу возможности разрушительной войны, которая может затронуть как Израиль, так и Иран. Она отметила, что страна все еще борется с последствиями ирано-иракской войны, а восстановительные работы в юго-западном регионе еще не завершены.

Израиль, в свою очередь, сообщил, что 99 % запущенных Ираном снарядов были успешно перехвачены, приписав этот успех обороны помощи союзных стран, включая США, Великобританию, Иорданию и Францию.



