Вы можете перенести данные своего подкаста на YouTube Music

Официальное закрытие Google Podcasts в США намечено на 2 апреля. Это событие, которое заставит многочисленных пользователей искать альтернативную платформу, ожидалось с момента первоначального объявления, сделанного в сентябре 2023 года.

YouTube Music должен заменить Google Podcasts, поскольку Google внедрила несколько обновлений, чтобы сделать его основной платформой для аудиоконтента. В платформу добавлены раздел "подкасты", миниатюры, временные метки и плейлисты. Дальнейшие усовершенствования включают изменения пользовательского интерфейса, облегчающие поиск передач на сайте, а также возможность плавного перехода между аудиоподкастами и видео.

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Чтобы облегчить переход, Google предоставляет пользователям возможность перенести данные подкастов на YouTube Music или в совместимые сторонние сервисы. Однако последний вариант может оказаться сложным.

Рекомендуется выбрать YouTube Music из-за простоты процесса перехода. Согласно странице поддержки Google, у пользователей есть время до июля 2024 года, чтобы перенести свои данные на альтернативную платформу. После этого срока перенос данных будет невозможен.