Высокопоставленный генерал убит в результате авиаудара по территории посольства

Хези Симантов, корреспондент "Новостей 13", специализирующийся на арабских делах, обсудил недавнее убийство Мохаммада Резы Захеди, высокопоставленного иранского чиновника и командующего Силами Кудс в Сирии и Ливане, в эфире 103FM с Ниссимом Машалем и Анат Давыдовой.

По сообщениям из Сирии и Ирана, целью израильских ВВС могло стать здание рядом с посольством Ирана в Дамаске, в котором находились несколько иранских чиновников, в том числе Захеди. Захеди служил заместителем командующего Силами Кудс Революционной гвардии в Сирии и Ливане.

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Захеди, видная фигура в иранской иерархии, отвечал за контроль над операциями по контрабанде оружия из Сирии в Ливан. Его участие в различных мероприятиях, связанных с терроризмом, на протяжении последних двух десятилетий создавало серьезные проблемы для Израиля. С 7 октября он стал самым высокопоставленным иранским чиновником, ликвидированным на сирийской земле.

Это событие представляет собой значительную неудачу для иранского режима, и предполагается, что оно может спровоцировать ответные меры со стороны Ирана против Израиля. Следует отметить, что с 7 октября на сирийской земле было ликвидировано несколько высокопоставленных иранских чиновников - период, в течение которого Иран стремился продемонстрировать свое лидерство в оси сопротивления.