Россия может удвоить силы на границах НАТО

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала отчет, предполагающий потенциальное увеличение российских войск вдоль границ государств-членов НАТО. В отчете указывается, что Россия, возможно, планирует создать новый корпус, потенциально насчитывающий до 45 000 военнослужащих, вдоль границ НАТО в Северной Европе. Это было бы значительным увеличением по сравнению с 19 000 военнослужащих, о которых сообщалось в 2022 году. Предполагаемый 44-й армейский корпус, вероятно, будет дислоцирован в Петрозаводске, северо-западном российском городе недалеко от границы с Финляндией. Ожидается, что новое российское подразделение будет состоять из двух или трех маневренных подразделений, дополненных примерно дюжиной подразделений огневой поддержки и боевого обеспечения.

В докладе также освещается проводимая в Москве военная реформа, на результаты которой, вероятно, повлияет конфликт на Украине. Если реформа пройдет успешно, НАТО может столкнуться с массовой армией, напоминающей советскую эпоху, в течение следующего десятилетия.

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Хотя технологические возможности российских вооруженных сил могут не соответствовать возможностям НАТО, в докладе предупреждается, что расширение может представлять значительную угрозу для североатлантического союза. Это говорит о том, что для защиты от потенциального нападения обычными средствами силы обороны союзников и промышленность должны были бы быть значительно более подготовлены и лучше оснащены, чем они есть в настоящее время.

После вступления Финляндии в НАТО в прошлом году Россия выразила обеспокоенность по поводу предполагаемой растущей угрозы на своих границах и указала, что ей необходимо будет принять защитные меры. Присоединение Финляндии увеличило протяженность границы НАТО с Россией на 800 миль, что рассматривается как серьезная неудача для Москвы в ее усилиях ограничить расширение североатлантического союза. Ожидается, что Швеция, которая подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, также вскоре вступит в НАТО.

В докладе также отмечается, что Россия начала СВО почти два года назад, отчасти из-за опасений по поводу возможного расширения НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что рассматривает североатлантический союз как угрозу. На фоне конфликта на Украине, в прошлом году Москва объявила о планах увеличить свои вооруженные силы до 1,5 миллиона солдат к 2026 году, то есть примерно на 170 000 военнослужащих.

Отчет эстонской разведки предупреждает, что Россия реорганизует свои войска и создает новые подразделения, планируя усилить все стратегические направления. В нем также отмечается, что российская военная база наращивает свои производственные мощности, что, как ожидается, увеличит разрыв между украинскими и российскими артиллерийскими резервами в этом году.

В докладе предполагается, что, хотя Россия вряд ли будет проводить хорошо скоординированные наступательные операции с участием крупных воинских формирований, она, вероятно, продолжит свои действия направленные на истощение Украины в течение всего 2024 года. Устойчивость Украины во многом зависит от финансовой и военной помощи Запада. Если такая помощь значительно сократится в ближайшие годы, Россия, скорее всего, постепенно займёт обширные территории большими, неквалифицированными силами, навязывая Украине невыгодные условия мира.