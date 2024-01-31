Базирующаяся в Ираке группировка стремится к деэскалации, поскольку Вашингтон обдумывает ответ на смертоносный удар Иордании

Поддерживаемая Ираном группировка "Катаиб Хезболла" объявила о прекращении агрессивных действий против вооруженных сил США. Это решение принято в связи с тем, что США обдумывают свою реакцию на смертоносный удар беспилотника, который привел к гибели трех американских солдат.

Движение группировки к деэскалации, которое, как она утверждает, продиктовано желанием не причинять неудобств иракскому правительству, было встречено скептически в США. Пентагон заявил, что после инцидента в Иордании 28 января было совершено еще три нападения.

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Белый дом, однако, предположил, что рассматривает “многоуровневый ответ” на атаку, произошедшую в воскресенье.

В заявлении, сделанном во вторник в Вашингтоне, округ Колумбия, президент Байден связал нападения с Ираном, заявив, что они несут ответственность, поскольку предоставляют оружие, используемое в этих атаках.

Несмотря на это, он пояснил, что не желает более широкого конфликта в регионе.

Тем временем корреспондент "Аль-Джазиры" Пэтти Калхейн, ведущая репортаж из Вашингтона, округ Колумбия, отметила, что республиканские ястребы выступают за нанесение ударов внутри Ирана.

В течение нескольких месяцев нынешняя администрация выражала обеспокоенность тем, что это может привести к более широкому конфликту, и представляется очевидным, что удар внутри Ирана скорее увеличит, чем уменьшит эту вероятность.

В ответ Иран выступил со своими собственными агрессивными заявлениями. В среду в заявлении Хоссейна Салами, главнокомандующего иранской революционной гвардией, повторились угрозы о том, что Тегеран примет ответные меры, если США предпримут какие-либо действия против него.

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Согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim, он заявил: “Мы слышим угрозы, исходящие от американских официальных лиц, мы говорим им, что они уже проверили нас, и теперь мы знаем друг друга, ни одна угроза не останется без ответа”.