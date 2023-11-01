Ураган "Отис" в Мексике подвергся резкой интенсификации, переходя из тропического шторма в ураган 5-й категории за 12 часов, достигая скорости ветра 160 миль в час, вызвав тревогу в столичном регионе Акапулько

В преддверии выхода урагана “Отис” на сушу в Мексике на прошлой неделе шторм подвергся явлению, известному как "быстрая интенсификация". В течение 12 часов он перерос из тропического шторма в ураган 5-й категории, в результате чего скорость ветра в регионе достигла 160 миль в час.

Скорость ветра во время шторма увеличилась на 115 миль в час в течение одного дня, что является беспрецедентной интенсивностью за столь короткий промежуток времени. По данным Национального центра ураганов (NHC), скорость усиления Отиса является второй по скорости, зафиксированной в современной истории. Шторм продолжал стремительно усиливаться в течение дня и до поздней ночи, ситуацию, которую Эрик Блейк из NHC описал как “кошмарный сценарий”.

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NHC выпустила консультативное предупреждение о чрезвычайно серьезной ситуации в столичном регионе Акапулько, поскольку ядро разрушительного урагана, вероятно, обрушится на этот крупный город рано утром в среду. В консультативном заключении отмечается, что в этой части Мексики не было зарегистрировано ни одного урагана такой интенсивности.

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Метеорологи сообщили, что ранее они не наблюдали шторма 5-й категории, развивающегося так быстро, как ураган "Отис", который обрушился на сушу близ Акапулько 25 октября.