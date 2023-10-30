Последняя карта была создана с использованием двух камер высокого разрешения на борту MRO, который находится на орбите Марса с 2006 года

Финансируемый НАСА проект картографирования подповерхностного водного льда (SWIM) опубликовал свой четвертый набор карт, которые считаются наиболее подробными с момента начала проекта в 2017 году. Карты показывают потенциальные местоположения подповерхностного льда на Марсе, которые могли бы быть использованы будущими астронавтами.

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Данные для этих карт получены из нескольких миссий НАСА, включая Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Odyssey и Mars Global Surveyor. Последняя карта была создана с использованием двух камер высокого разрешения на борту MRO, который находится на орбите Марса с 2006 года с целью обнаружения воды. Следовательно, эта карта обеспечивает более детальное представление о подземных водах по сравнению с предыдущими версиями, которые были основаны на тепловизорах с более низким разрешением, радарах, тепловых картах и спектрометрах.