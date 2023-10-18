Путин выступил перед 1000 делегатами из 130 стран

Совершив редкое международное выступление после конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выступил перед аудиторией в прямом эфире во время третьего форума "Один пояс, один путь" в Пекине в среду.

В своей вступительной речи Президент Путин пригласил другие страны принять участие в развитии Северного морского пути. Мероприятие приурочено к 10-й годовщине саммита инициативы "Один пояс, один путь".

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Выступая перед 1000 делегатами, представляющими более 130 стран, Президент Путин выразил согласие с председателем КНР Си Цзиньпином в том, что концепция "Пояса и пути" логически согласуется с более широкими многосторонними усилиями, направленными на укрепление глобального сотрудничества.

"В европейской части России мы создаем международный коридор север-юг... Этот коридор связывает российские порты в Балтийском и Арктическом регионах с портами вдоль Персидского залива и побережья Индийского океана, охватывая весь маршрут от нашего северного города", - заявил президент Путин, согласно переводу Google его подготовленных замечаний.

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Северный морской путь протяженностью 3480 миль служит судоходным маршрутом между Тихим и Атлантическим океанами, проходящим вдоль российского арктического побережья над Сибирью от входов в Новоземельский пролив на западе.