Французская Ассамблея приняла разрешающий дистанционное наблюдение закон

Французские правоохранительные органы получили новые возможности для слежки за подозреваемыми в преступлениях. Представители национальной Ассамблеи приняли закон, который даёт полиции возможность дистанционно активировать камеры и микрофоны мобильных устройств, а также системы GPS. На это необходимо получить разрешение судьи.

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Запрещено пользоваться таким методами в отношении журналистов, юристов и представителей прочих так называемых «деликатных профессий». Слежка разрешена только в серьёзных случаях и на протяжении не более полугода. Определять местоположение разрешено только при подозрении в преступлениях, за которые не дают срок не меньше 5 лет.

Защитников гражданских свобод подобные меры не обрадовали. Они говорят, что определение серьёзности преступлений расплывчатое, поэтому правительство может применять слежку для преследования людей вроде активистов-экологов.

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Также говорится, что удалённый доступ к мобильным устройствам будет даваться благодаря уязвимостям системы безопасности. Эти уязвимости будут применяться вместо того, чтобы указать на них разработчиками и чтобы они были закрыты. В итоге воспользоваться ими смогут злоумышленники, пишет Engadget.