Название одной из них пока неизвестно

Компания Microsoft сообщила, что намеревается представить несколько эксклюзивных игр для своей серии Xbox и для Windows-компьютеров. Это хорошая новость для пользователей этих платформ, поскольку разрабатывать игры будет известная студия Bethesda.

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Пока известно, что Bethesda работает над игрой Starfield. Ведётся также работа над The Elder Scrolls VI, которая тоже не появится на Nintendo и PlayStation. Есть ещё одна неназываемая пока игра для ПК и Xbox.

В Microsoft говорят, что три будущих игры предназначены для одиночного прохождения или в небольших группах. По поводу третьей игры остаётся только гадать. Серия Fallout пока поставлена на паузу, но Fallout 5 планируется запустить в будущем. Также в разработке находится игра про Индиану Джонса.

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В последнее время Microsoft активно занимается скупкой игровых студий. Это позволило завладеть несколькими играми, сделав их доступными эксклюзивно в Xbox и Game Pass. Прежде компания с трудом противостояла конкурирующим Nintendo и Sony PlayStation по числу эксклюзивов, но теперь некоторые опасаются, что скоро все игры будут в руках у Microsoft, пишет Gizmochina.