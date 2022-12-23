Блокировщики рекламы названы надёжной защитой от мошеннической рекламы

Блокировка рекламы является одним из противоречивых элементов современных веб-сайтов. Многие пользователи не горят желанием видеть на страницах рекламу и блокируют её. В результате сайты могут лишиться прибыли, а пользователи лишиться самих сайтов. Американские правоохранительные органы считают, что блокировка рекламы уменьшает связанные с интернет-рекламой риски безопасности.

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На этой неделе ФБР выпустило публичное уведомление. В нём пользователям рекомендовано остерегаться мошенников, работающих при помощи рекламы. ФБР рекомендует применять блокировщики рекламы, чтобы мошеннические объявления просто не показывались, как и любые другие.

Пользователи поисковой системы Google, когда вводят название какой-либо компании, обычно видят слово «реклама» рядом с первой парой результатов. ФБР предупреждает, что некоторые злоумышленники покупают рекламу с целью выдать себя за реальные компании. Они придумывают изощрённые схемы обмана клиентов и доставки вредоносного ПО.

Хакеры могут покупать рекламу, ведущую на сайты якобы настоящих компаний или брендов. Также они могут использовать хорошую поисковую оптимизацию, чтобы их фальшивые сайты были на первых местах в поисковых результатах. Дальше злоумышленники применяют традиционные приёмы, выдавая себя за финансовые службы с целью кражи информации пользователей или предлагая якобы популярное программное обеспечение, хотя на самом деле это вредоносные программы.

Пользователи должны скачивать программы только с проверенных сайтов, желательно с сайтов разработчиков. Если не получается найти нужный сайт, в интернете есть немало технологических сайтов с хорошей репутацией, которые содержат архивы программного обеспечения для скачивания.

ФБР признаёт, что блокировщики рекламы являются эффективным способом борьбы с вредоносной рекламой. Среди других названных мер предосторожности проверка URL-адреса рекламы или прямой ввод URL-адреса компании, если вы его знаете. Также можно узнать адрес сайта компаний в Википедии.

ФБР считает, что предприятия могут принять участие в защите клиентов от онлайн-мошенничества. Службы защиты доменов могут оповещать компании о появлении похожих доменов.

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Несмотря на безопасность от блокировщиков рекламы, Google недавно грозила нейтрализовать их в браузере Chrome. В январе компания собиралась перевести браузер на версию Manifest V3, что сделало бы возможности блокировщиков более ограниченными. Так, расширение uBlock Origin должно будет внести значительные изменения в свой код. Правда, пока Google отложила переход с V2 и не будет трогать блокировщики рекламы по меньшей мере до марта, пишет Techspot.