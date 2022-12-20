В очередной раз поступают вести по поводу смартфона Realme GT Neo 5. Среди прочего появлялись изображения этого устройства. На этот раз источник Digital Chat Station рассказал кое-что про аппарат на сайте Weibo.
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Смартфон должен обладать дисплеем экраном 6,7 дюйма с разрешением 2772 х 1240, частотой 144 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Тип панели не назван, но наверняка это OLED.
Работать устройство будет на чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1 с частотой 3,2 ГГц. Внутри экрана находится сканер отпечатков, рамка выполнена из пластика. Также будет RGB-подсветка, что у смартфонов встречается нечасто.
Основная камера на сенсоре Sony IMX890 обладает разрешением 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. У неё будет объектив 25 мм с апертурой f/1,79.
Смартфон предложат в двух вариантах. Один из них обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и зарядкой 150 Вт. У другого батарея 4600 мАч, а зарядка целых 240 Вт.
Realme пока не назвала дату анонса, сообщает Gizmochina.