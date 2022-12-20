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Появились фотографии бюджетных материнских плат Gigabyte и MSI на чипсете Intel B760
Число бюджетных материнских плат на B760 продолжает увеличиваться
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Чипсет B760 предлагается как более дешёвая альтернатива чипсетам Z790 и H770. При этом производители не обязаны выпускать на их основе только дешёвые материнские платы. Они будут разделяться на категории для бизнеса, игр, творчества и энтузиастов. Одним из примеров бюджетных предложений стали линейки плат Gigabyte UD (Ultra-Durable) и MSI PRO.

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Модель DS3H мало отличается от платы на чипсете B660. Компоновка, подача питания, звуковая подсистема и конфигурация ввода-вывода остались неизменными. Изменилась разве что разводка платы. Впрочем, перечня характеристик пока нет, так что нельзя исключать изменений памяти, интерфейсов PCI-Express или M.2.

GIGABYTE B760M DS3H DDR4

Продолжение модели DS3H называется GAMING X. Эта плата на B760M не входит в состав серии AORUS и имеет некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью. Расположение компонентов выглядит аналогичным плате B660M, но дизайн портов ввода-вывода, VRM и чипсета совершенно новый.

GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4

Серия MSI PRO потемнела и получила обновлённые заглушки ввода-вывода. Эти платы предназначены для предприятий, они поддерживают сеть 2,5G, память DDR4-4800 и до четырёх мониторов через двойные разъёмы HDMI/DisplayPort.

MSI PRO B760M-A WIFI DDR4

Платы MAG Tomahawk будут предлагаться как с поддержкой памяти DDR4, так и с DDR5, как на изображении ниже.

MSI PRO B760P WIFI DDR4


MSI намеревается представить новые платы на B760 в январе. Это случится после анонса Intel чипсета и новой серии процессоров 13-го поколения для ПК не K на выставки CES 2023, пишет Videocardz.

MSI B760 MAG TOMAHAWK DDR5

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#msi #материнские платы #gigabyte
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