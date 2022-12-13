Всё самое лучшее в этих смартфонах

Сообщается, что китайский бренд Redmi работает над линейкой смартфонов Redmi K60 для родного рынка. Может быть выпущено три модели: Redmi K60, K60 Pro и Redmi K60E, тогда как игровой аппарат Redmi K60 Gaming не ожидается. Известно, что K60E работает на процессоре Dimensity 8200. Характеристики K60 пока кажутся сомнительными, поскольку речь идёт о процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1.

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Зато Redmi K60 Pro должен работать на последнем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2. Недавно на сайте Weibo инсайдер Digital Chat Station говорил о 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища.

Redmi K60 и K60 Pro оба могут обладать типом оперативной памяти LPDDR5x и типом хранилища UFS 4.0. Такие используются в недавно представленных премиальных смартфонах Xiaomi 13, iQOO 11 и Vivo X90.

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Ещё Redmi K60 и K60 Pro могут обладать экранами AMOLED с частотой 120 Гц и зарядкой мощностью 67 Вт. Скорее всего установлена система Android 13 с оболочкой MIUI 14. K60E на Dimensity 8200 может получить зарядку мощностью 120 Вт, пишет Gizmochina.